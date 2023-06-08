İzmir'de İZDENİZ'e bağlı arabalı vapur manevra hakimiyetini kaybetti

İZDENİZ'e bağlı arabalı vapur, İzmir'de manevra hakimiyetini kaybetti ancak müdahalenin ardından kendi makine gücüyle rıhtıma yanaştı. Olayda can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği yaşanmadı.

İzmir'de sığ bölgede manevra hakimiyetini yitiren İZDENİZ'e bağlı arabalı vapur, müdahalenin ardından kendi makine gücüyle rıhtıma yanaştı.

İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adını taşıyan arabalı vapur, Bostanlı İskelesi'nde yolcu ve araç tahliyesini gerçekleştirdikten sonra, buranın yaklaşık 400 metre açığında manevra hakimiyetini kaybetti.

İZDENİZ'e bağlı tekneden atılan halatla müdahale edilen arabalı vapur, kendi makine gücüyle rıhtıma yanaştı.

Konuya ilişkin İZDENİZ'den yapılan açıklamada, arabalı vapurun rıhtıma boş olarak yanaşırken, manevra sahasındaki çok sayıdaki küçük tekneyle çatışma yaşamamak için manevra yaptığı belirtildi.

Açıklamada, vapurun, bu sırada rüzgara tabi kaldığı ve sığ bölgede manevra hakimiyetini kaybettiği bildirildi.

Olayın can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliğine neden olmadığı, düzenli sefer programında da herhangi aksaklığa yol açmadığı kaydedilen açıklamada, "Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, yetkili klas kuruluşun yapacağı ayrıntılı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir." ifadesine yer verildi.