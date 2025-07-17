İzmir'de İZBETON AŞ'ye Yolsuzluk İddiası: 656 Kalemde Hiç İmalat Yapılmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerinde" yolsuzluk iddiasına yönelik hazırlanan iddianamede, İZBETON AŞ ile 2 milyar 303 milyon lira bedelle ihale sözleşmesi imzalanan 1050 ayrı işin 656'sında hiç imalat yapılmadığının tespit edildiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasının "asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlere fesat karıştırma" iddialarının soruşturması tamamlandı.

İhaleye fesat karıştırıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının müşteki olarak belirtildiği iddianame, mahkemeye sunuldu.

3 eylem olarak değerlendirilen usulsüzlük iddialarında, birinci eyleminde, İZBETON A.Ş. tarafından gerçekleştirilen iş makineleriyle kara taşıtları kiralama işlerine ait ihaleler ve bu ihalelere göre firmalara yapılan hak ediş ödemelerinin yapılan karşılaştırmalarda, çalışma saatlerinin araç takip sisteminden raporlanan çalışma saatlerinden fazla olduğunun tespit edildiği, 2023 ve 2024 yıllarında fiyat farkı dahil olmak üzere toplam 205 milyon 184 bin 469 lira fazla ödemenin yapıldığı aktarıldı.

İkinci eylemde ise İZBETON AŞ'nin yüklenicisi olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesine ait "İl Sınırları İçindeki Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması İşi" kapsamında 2021-2024 yılları arasında İZBETON A.Ş. tarafından yüklenicilere yaptırılan yapım işleri doğrultusunda sahada gerçekleştirilen imalatların sözleşme ve şartname hükümlerine, hak edişlerde yer alan imalat türü ve miktarına uyumlu olup olmadığı iddianamede ayrıntılı şekilde anlatıldı.

İddianamede, İZBETON AŞ tarafından Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde yapılan sathi kaplama işlerinde 20 milyon 935 bin 873 lira yersiz ödemenin ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

İncelemelerde İZBETON AŞ'nin 23-30 Aralık 2021 tarihleri arasında 536 seferde toplam 65 bin 166 metrekare kilit parke sevkiyatının gerçekleştirilmediğinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesince 2 milyon 925 bin 659 lira yersiz ödemenin yapıldığı kaydedildi.

Resmi evraklarda yer almasına rağmen İZBETON AŞ'nin Fen İşleri Daire Başkanlığı stok sahası ile Bayındır, Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde kilit parke sevkiyatını gerçekleştirmediği belirtilen iddianamede, bundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplamda 9 milyon 432 bin 214 lira yersiz ödeme yaptığını vurguladı.

İddianamede ayrıca, İZBETON AŞ'nin 535 bin 705 lira karşılık Seferihisar Belediyesi ile Buca Ceza İnfaz Kuruları Kampüsüne yapıldığı iddia edilen ve kilit parke sevkiyatının gerçekleştirildiğine dair şüphelerin bulunduğu kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında gerçekleştirdiği "il sınırları içerisindeki ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve bakım onarım yenileme yapılması" ihalesine yönelik tespitlere de yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Açık ihale sonrası 18 Eylül 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON AŞ arasında 2 milyar 303 milyon lira bedelle sözleşme imzalanmış. Toplamda 1050 kalemde iş planlaması yapılmıştır. Planlananla gerçekleştirilen iş kalemi ve tutarı karşılaştırıldığında 656 kalemde hiç imalat yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. 656 kalemde hiç imalat yapılmaması yaklaşık maliyetin gerçekçi hesaplanmadığını diğer bir ifadeyle ihtiyaçtan fazla hesaplanarak yüksek tutulduğunu gösterir."

Sanık ifadeleri

İddianamede, şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

Eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, şirkete zarara yol açtığı tespit edilen rakamların, hangi usulle ortaya çıkarıldığının anlaşılamadığını savundu.

İç denetim raporlarında yer alan "İZBETON AŞ'nin stok sahasından yaklaşık 500 metre mesafedeki Fen İşleri Şantiye Şube Müdürlüğü'nün stok sahasına 23-30 Aralık 2021 tarihleri arasında 536 sefer yapılarak toplam 65 bin166 metre kare kilit parke sevkiyatının" sorulduğu E.T, "Kamyonlar bana ait değildir, kime ait olduğunu bilmiyorum. Bahsi geçen kamyonların 5 dakikada bir sevkiyat yapma imkanı fiziken mümkün değildir. Yüklemesi dahi yapılamaz. Bu olaylarda benim bilgi ve görgüm kesinlikle yoktur." dedi.

İhaleyi alan yüklenici firmanın yöneticisi M.Y.T. ise 8 milyon 800 bin lira tutarındaki teminatını alamadığını, kendi şirketine yönelik yersiz ödeme iddiasını kabul etmediğini ileri sürdü.