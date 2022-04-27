İzmir'de İZBAN seferleri yeniden başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de İZBAN seferleri yeniden başladı

AA - Şafak Yel - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de İZBAN seferleri yeniden başladı

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN seferleri yeniden başladı.

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN seferleri yeniden başladı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, Kemer bölgesinde sinyalizasyon kablolarına zarar verilmesi dolayısıyla aksayan seferlerin yeniden başladığı ve sistemdeki gecikmelerin kısa süre sonra düzeleceği kaydedildi.

İZBAN seferlerinde bu sabah aksama yaşanmıştı. İZBAN'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyalizasyon kablolarının Kemer bölgesinde vandalizm nedeniyle zarar görmesi nedeniyle seferlerimizde kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verilmişti.

AA / Şafak Yel - Güncel

Kemer, İzmir, İZBAN, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title