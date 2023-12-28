İzmir'de işyerlerine silahlı saldırı şüphelisi cezaevine gönderildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bazı işyerlerine silahla ateş ederek mala zarar verdiği suçlamasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

22 Aralık'ta ilçede bazı iş yerlerine silahla ateş edildiği ihbarı sonrası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin plakasız motosikletle olay yerine geldiğini ve yolcu konumundaki M.A.Ü'nün silahla ateş ettiğini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan M.A.Ü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

M.A.Ü'nün ayrıca 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu öğrenildi.