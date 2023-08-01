İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu Önünde Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı
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İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı ve kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.
Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.
Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.