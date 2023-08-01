İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu Önünde Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir kadın yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı ve kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.