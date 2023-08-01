İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

KERİM UĞUR

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında konsolosluk çalışanı kadın yaralandı.

Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Konak ilçesinde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu'nda bugün saat 12: 45 sıralarında Ağrı nüfusuna kayıtlı zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu, konsolosluk görevlisi E.T. isimli vatandaşımız yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Olayın faili Z.Ö. güvenlik görevlilerimizce olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, konsolosluğa gelen Z.Ö.'nün burada vize başvurusu talebinde bulunduğu ve bu talebin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınadı.