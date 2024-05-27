İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden grup toplandı

İzmir'de toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı ve basın açıklaması yaptı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Açıklama nedeniyle polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.