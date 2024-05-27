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İzmir'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden grup toplandı

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İzmir'de Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Konak Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, çeşitli sloganlar atarak basın açıklaması yaptı ve dağıldı. Polis ekipleri, açıklama nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İzmir'de toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen Köklü Değişim Grubu üyeleri, İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı ve basın açıklaması yaptı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Açıklama nedeniyle polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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