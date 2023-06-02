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İzmir'de işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı

İzmir'de işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'de işlenen cinayetin zanlısı kurulan özel ekip tarafından Şanlıurfa'da yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme suçundan İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca 2016 yılından beri aranan O.Y. isimli şahsın yakalanması için özel ekip kurdu. O.Y. isimli şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'de işlenen cinayetin zanlısı kurulan özel ekip tarafından Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme suçundan İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca 2016 yılından beri aranan O.Y. isimli şahsın yakalanması için özel ekip kurdu. Yapılan fiziki çalışmada 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şüpheli şahsın yeri tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda O.Y. isimli şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen O.Y. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa İzmir Güncel Haberler

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