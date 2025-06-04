İzmir'de İşçiler Grevin 7. Gününde Anlaşmaya Vardı

İzmir'de İşçiler Grevin 7. Gününde Anlaşmaya Vardı
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İzmir'de Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grevde, işçiler anlaşmaya vardı. DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı, işçilerin toplu sözleşme imzalama yetkisini sendika yöneticilerine verdiğini açıkladı.

İzmir'de Genel-İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlatılan grevin 7'nci gününde, DİSK ve belediye arasında anlaşma sağlandı. Bu kapsamda işçiler toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine verdi. DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İZELMAN işçilerinin toplu sözleşme için sendikaya yetki verdiğini belirtip, kendisinin de İZENERJİ için alandaki işçilerden yetki istediğini söyledi. Gül, "Eğer yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Vermezseniz de kimseye kırılmayız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak bir arada durmak zorundayız. İmza yetkisini bizlere veriyor musunuz?" dedi. Alanı dolduranlar ise 'Evet' derken, 'Dik dur eğilme' sloganlarını attı. Karar alanda coşkuyla karşılandı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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