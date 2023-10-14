İzmir'de işçi servisi ile otomobilin karıştığı kaza: 6 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi servisi ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 1 otomobil ile 2 işçi servisinin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir- Çanakkale karayolunda meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 35 S 03191 plakalı işçi servisi ile Engin Y.'nin kullandığı 09 JL 542 plakalı otomobil çarpışıp, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeriden geçen araçlar, o sırada, Aliağa yönünden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 95060 plakalı başka bir işçi servisine çarptı. Kazada, bir işçi servisi ile otomobil duvara çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüler Mehmet K. ve Engin Y. ile araçlarda bulunan A.T., A.Y., T.T. ve O.Y.'ye müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan A.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobil ile işçi servisi çarpıştığı, daha sonra da refüjü aşarak karşı şeride geçtikleri ve başka bir işçi servisine çarptıkları anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.