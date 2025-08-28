İzmir'de İşçi Servisi ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 13 Yaralı

1) İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, işçi servis minibüsünün hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Veysi Ekin (45) öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysi Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.