İzmir'de işçi servis şoförünü pompalı tüfekle vurdu: Ağır yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir işçi, önceki gün tartıştığı servis şoförünü pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan servis şoförünün hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, kaçan saldırganın aile üyelerine 'Onu öldürdüm, yedi sülalesini de öldüreceğim' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir işçi, önceki gün tartıştığı servis şoförünü pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan servis şoförünün hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, kaçan saldırganın aile üyelerine 'Onu öldürdüm, yedi sülalesini de öldüreceğim' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Olay saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Torbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BOD 910 plakalı işçi servisine binen B.I. isimli işçi, servis şoförü E.T. ile tartıştı. Tartışmanın ertesi günü servise bineceği yere pompalı tüfekle gelen B.I., şoför E.T.'ye ateş açtı. Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan E.T.'yi kovalayan B.I., kaçan şoförü sırtından vurdu. Sırtından aldığı saçma darbeleriyle ağır yaralanan Emre Tanış kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan E.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine, ardından da Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Onu öldürdüm, yedi sülalesini de öldüreceğim'

Polis ekipleri, saldırgan B.I.'yı yakalamak için çalışma başlatırken, pompalı tüfekle dehşet saçan saldırganın, aile üyelerine mesaj atarak 'Onu öldürdüm, yedi sülalesini de öldüreceğim' dediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR