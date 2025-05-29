İzmir'de İşçi Grevi Ulaşımı Aksatıyor

İzmir'de İşçi Grevi Ulaşımı Aksatıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle greve gitti. Grev sonucu otobüs seferleri aksarken, vatandaşlar metro, İZBAN ve tramvay gibi alternatif ulaşım yöntemlerine yönelmek zorunda kaldı. Kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grev yapması nedeniyle bazı hizmetlerde aksama yaşandı.

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçi, gece saatlerinde grev başlattı.

Belediye otobüslerinin bir kısmının çalışmaması sonucu duraklarda kuyruk oluştu. Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.

Vatandaşlar toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu ulaşım araçlarında yoğunluk durumuna göre ek sefer düzenleneceğini duyurdu. Konak ilçesindeki Halkapınar aktarma merkezinde yoğunluk oluştu.

İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oldu, Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.

Temizlik, park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklarda da grev nedeniyle bazı hizmetler durdu.

"İzmirliler mağdur oluyor"

Konak ilçesinde otobüs kullanan İhsan Özçelik, AA muhabirine, grev nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Tarafların anlaşmaları gerektiğini belirten Özçelik, "Ufak otobüsler gelip gidiyor ama anlaşmaları lazım. İzmirliler mağdur oluyor, bir an önce anlaşmaları lazım. Bu başkanın mı kabahati öbür başkanın mı kabahati onu bilemem. Ama birkaç aydır belediyede sıkıntı var. İşçiler maaşı alamadık gibi eylemler yapıyorlar. Bir an önce anlaşsınlar iyi olur, insanlar mağdur oluyor." dedi.

Görme engelli Vedat Atkan ise Mavişehir'de yarım saatten fazla otobüs beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu böyle gitmemeli. Kalıcı bir çözüm olmalı. Bir tek ben mağdur olmadım. Herkes üzerine düşeni yapmalı, sorumluluğu ve vazifesini bilmeli."

Gülten Çayiç de sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktığını belirterek, "İşe gidecektik perişan ettiler. Otobüs gelmedi. Şimdi akrabalardan biri götürecek bizi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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