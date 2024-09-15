Üye Girişi
Haberler

İzmir'de İş Yerlerine Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar ilçesinde iki iş yerine tabancayla ateş açan A.K., tutuklanırken, ona yardım eden Y.K. ve Ö.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı bildirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki 2 ayrı iş yerine tabancayla ateş açan A.K. tutuklandı, ona yardım ettiği tespit edilen Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabağlar ilçesindeki bir medikal dükkanına 13 Ağustos'ta, eczaneye ise 17 Ağustos'ta dışarıdan tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Y.K. ve Ö.M.'nin ise ona yardım ettiği tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri önceki gün düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. A.K.'nin olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açtığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Karabağlar Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel İzmir

Sakarya'da fabrikada patlama! En az 20 kişi yaralandı, yangına müdahale ediliyor

Sakarya'da fabrikada patlama! Ekipler yangına müdahale ediyor, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
KPSS'de akılalmaz olay! Altın kolyesini kimse bırakamayınca sınava girmekten vazgeçti

Yetkili kuralı hatırlatınca aylarca hazırlandığı sınava girmekten vazgeçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
title