İzmir'de iş yerine molotofkokteyli atan kişiler aranıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, kıraathaneye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'a motosikletle gelen 2 kişi, iş yerine molotofkokteyli atarak, kaçtı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülenirken, kıraathanede maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan olayın dün akşam iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın devamı olduğu öne sürüldü.