İzmir'de İş Yerine Kurşun Sıkan 4 Zanlı Tutuklandı
Urla ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp yağmalamaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve olaydan önce iş yerini yağmalamaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine 18 Ağustos'ta, araçla gelen kişilerce silahla ateş açılmış, polis ekipleri kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde yakalamıştı.