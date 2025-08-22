İzmir'de İş Yerine Kurşun Sıkan 4 Zanlı Tutuklandı

Urla ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp yağmalamaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları ve yağmalamaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve olaydan önce iş yerini yağmalamaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Hacı İsa Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine 18 Ağustos'ta, araçla gelen kişilerce silahla ateş açılmış, polis ekipleri kaçan şüphelileri kovalamaca sonucu Karabağlar ilçesinde yakalamıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
500
