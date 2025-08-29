İzmir'de İş Yeri ve Araç Kurşunlama Olaylarına Operasyon: 5 Gözaltı

İzmir'de İş Yeri ve Araç Kurşunlama Olaylarına Operasyon: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in 4 ilçesinde gerçekleştirilen kurşunlama olaylarına yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İZMİR'in 4 ilçesinde iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli ilçelerinde 8 ayrı iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bornova, Buca, Menemen ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.