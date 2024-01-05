İzmir'de İş Yeri Dolandırıcılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
İzmir'de vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle kandırıp, tuzağa düşürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,