İzmir'de iş görüşmesinden çıkan kadın bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde iş görüşmesinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadının gözaltına alınan eşi, cezaevine gönderildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde iş görüşmesinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadının gözaltına alınan eşi, cezaevine gönderildi.
Özlem Çankaya'nın (44), Mimar Sinan Caddesi Doğa Parkı önünde bıçaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan eşi Ahmet Çankaya'nın (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çankaya, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Dün iş görüşmesinden çıkan Özlem Çankaya, sokakta yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Çankaya tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. Ahmet Çankaya, suç aleti bıçakla gözaltına alınmıştı.