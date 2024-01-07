İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri saat 13.20 itibarıyla yeniden başladı. İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, seferlerin devam edeceği belirtildi.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada seferlerin saat 13.20 itibarıyla devam edeceği belirtildi.
Seferlerin, saat 07.40'ta iptal edildiği duyurulmuştu.