Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı

Güncel Haberler

İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

Vapur seferlerinin dün saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title