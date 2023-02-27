İzmir'de iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici sürüyle durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.
Vapur seferlerinin dün saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA / Güncel