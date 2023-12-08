İzmir'de intihar eden genç kızın babası tutuklandı

İZMİR'de, Sümeyra Duratimur'un (20) 3'üncü kattan atlayıp intihar etmesiyle ilgili soruşturmada, babası Emin Duratimur gözaltına alındı. Sümeyra'ya 7 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen E.D., tutuklandı.

Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 473'üncü Sokak'ta yaşayan Sümeyra Duratimur, 27 Kasım'da, oturduğu binanın 3'üncü katından atladı. Duratimur, beton zemine düştü. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdığı Sümeyra Duratimur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sümeyra Duratimur'un yakınlarının ifadesine başvurdu. Polis, ifadelerden Duratimur'un 7 yaşındayken, annesiyle 10 yıl önce boşanan babası Emin Duratimur'un cinsel istismarına uğradığı, ancak konunun hiçbir zaman güvenlik güçlerine ve adli makamlara yansımadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, eşiyle boşanmalarının ardından başka bir şehre yerleştiği öğrenilen Emin Duratimur'un yakalanması için çalışma başlattı. İzmir'e geldiği belirlenen Duratimur, yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Duratimur, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.