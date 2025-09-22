İzmir'de İnşaat Yangını: 3 Kişiye 13 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

İzmir'in Bornova ilçesinde 27 Haziran'da inşaatın çatısındaki tadilat sırasında spiral ve kaynak makinesi kullanımı sonucu orman yangınına neden olduğu iddia edilen 2 işçi ile inşaat sahibi hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakaköy Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin inşaat sahibi N.K. (49) ile inşaatta çalışan E.Ü. (36) ve L.B. (47) hakkındaki soruşturmasını tamamladı.

Tutuklu 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yangında 110 hektar orman, 35 hektar ziraat alanı ile 27 ev zarar gördü

İddianamede sanık E.Ü'nün spiral makinesiyle demir kestiği, diğer sanık L.B'nin ise inşaatın çatı kısmında kaynak yaptığı aktarılarak, sanıklar tarafından kullanılan spiral ve kaynak makinelerinden çıkan kıvılcımların inşaatın yan tarafındaki kuru otluk alana sıçradığı ve yangına sebebiyet verdiği vurgulandı.

Geniş bir alana yayılan yangında 110 hektar orman, 35 hektar ziraat alanı, 27 ev ve 7 aracın yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Yangının, N.K'nin ev inşaatı çalışmaları esnasında sıçrayan kıvılcımlardan kuru otların yanmasıyla başladığının, alevlerin rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede, inşaat alanında yapılan çalışmaların ve kullanılan aletlerin niteliğinin dikkate alındığı ifade edildi.

İnşaat alanında ot temizliği, ıslatma gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığı, yangına sebebiyet verme ihtimaline karşın gözlemcilik yapmak ve anlık müdahalede bulunmak için herhangi bir kimsenin görevlendirilmediği aktarıldı.

Sanık N.K. ile inşaatta çalışan sanıklar E.Ü. ve L.B'nin, kullanılan makinelerin niteliği gereği etrafa sıçrama ihtimali bulunan spiral ve kaynak makinesi kıvılcımlarının yangına sebebiyet vermesini öngörmelerine rağmen, tecrübelerine ve deneyimlerine güvenerek yangının çıkmasına engel olacak şekilde tedbirler almadıkları, dikkatsizlikleri ve tedbirsizlikleri sonucunda orman yangınına sebebiyet verdikleri kaydedildi.

N.K, E.Ü. ve L.B. hakkında "bilinçli taksirle orman yangınına neden olmak" suçundan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yakaköy Mahallesi'nde 27 Haziran'da, bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın rüzgarın etkisiyle önce araziye daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine yangına karadan ve havadan müdahale edilmişti. Bölgedeki 455 ev tahliye edilmiş, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü. Yangın 28 Haziran'da kontrol altına alınmıştı.

Gözaltına alınan N.K, E.Ü. ve L.B. tutuklanmıştı.