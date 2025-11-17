Haberler

İzmir'de İnşaat Şantiyesinde Yangın: 2 Otomobil Hasar Gördü

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, park halindeki 2 otomobile sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

1) İZMİR'DE İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN; ALEVLER 2 OTOMOBİLE SIÇRADI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler park halindeki 2 otomobile de sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Bayraklı ilçesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, park halindeki 2 otomobile de sıçradı. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, şantiye alanındaki konteynerlerde ve 2 otomobilde hasar oluştu. Yangına müdahale sürerken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'12 KONTEYNER TAMAMEN YANDI'

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışması sürüyor. Yangın sırasında şantiyede bulunan işçilerden Kadir Alan (53), "Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Şantiye alanında çalışırken yükselen dumanları gördük. Alevler bir anda yayıldı. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Koşup geldik ama şantiyedeki 12 konteyner tamamen yandı" dedi.

İşçilerden Engin Yaman (52) ise yangının çok hızlı bir şekilde yayıldığını ve 10 dakika içerisinde eşyalarının tümünün yandığını söyledi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
