İzmir'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Torbalı ilçesinde inşaat işçisi Enver Takım, 5 katlı binanın 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bina inşaatından düşen işçi öldü.
Ayrancılar Mahallesi'nde, inşaat işçisi Enver Takım (49) yapımı süren 5 katlı binanın 4. katından dengesini kaybederek zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Takım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Takım'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel