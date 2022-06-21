İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı - Haberler

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İzmir'de İnşaat İşçileri, Şantiyedeki Çalışma Koşullarını Protesto Edip İş Bıraktı

ANKA - Güncel
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İzmir'deki bir gökdelen inşaatında çalışırken kafasına gazbeton düşen işçi ağır yaralandı. Şantiyede ambulans ve sağlık personeli bulunmadığını, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan diğer işçiler, protesto gösterisi yapıp iş bıraktı.

İzmir'deki bir gökdelen inşaatında çalışırken kafasına gazbeton düşen işçi ağır yaralandı. Şantiyede ambulans ve sağlık personeli bulunmadığını, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan diğer işçiler, protesto gösterisi yapıp iş bıraktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, İzmir'in Konak ilçesinde Türkerler İnşaat tarafından yapılan Mahall Bomonti şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre; gökdelen inşaatındaki asansör boşluğunda çalışırken kafasına gazbeton düşen bir işçi ağır yaralandı.

Yaralı işçi hastanede tedavi altına alırken şantiyedeki diğer işçiler protesto gösterisi yaptı. Şantiyede ambulans ve sağlık personeli bulunmadığını, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu savunan işçiler, iş bıraktı.

"İşçiyiz, haklayız, kazanacağız" sloganı atan işçiler, şantiye yetkilileri ile görüşene dek iş bırakma eylemine devam edeceklerini açıkladı.

ANKA / Güncel

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