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İzmir'de İnşaat Göçüğünde İşçi Kurtarıldı

İzmir'de İnşaat Göçüğünde İşçi Kurtarıldı
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İzmir'in Bayındır ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen göçükte kalan işçi Haşim Güler (55) kurtarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı işçiyi göçükten çıkararak hastaneye sevk etti.

İzmir'in Bayındır ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen göçükte kalan işçi kurtarıldı.

Yenice Mahallesi'nde bir inşaatta, altyapı kanalı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İşçi Haşim Güler (55) yaklaşık 2 metre derinlikteki toprağın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine inşaat alanına AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu göçükten yaralı çıkarılan Güler, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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