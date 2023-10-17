İzmir'de infaz koruma memurlarına yönelik terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde 2017 yılında 10 infaz koruma memurunun yaralandığı terör saldırısına ilişkin hakkında dava açılan ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen Cebrail Gündoğdu ile ona yardım ettikleri öne sürülen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Gündoğdu, yaptığı savunmada, 1 yıldır yalan beyanlarla yargılandığını, tahminler üzerinden suçlama yapıldığını, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Dilara Su K. ise hakkındaki "elektronik kelepçe" adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise eksikliklerin giderilmesini, sanıklar hakkındaki tutukluluk ile adli kontrol şartlarının devamını istedi.

Mahkeme heyeti, Gündoğdu'nun tutukluluk ve Dilara Su K'nın adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi olduğu suçlamasıyla Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu ile ona barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Gündoğdu açısından iki kentte devam eden davaların İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar vermişti.