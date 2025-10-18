Haberler

İzmir'de İmam Nikahlı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, imam nikahlı birlikteliği sona eren kadını bıçaklayarak öldüren A.Ç. tutuklandı. Olayın, çocukların ihtiyaçları konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir süre imam nikahlı birliktelik yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde 16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

A.Ç'nin, ifadesinde Gülben Duru ile imam nikahlı yaşadıkları birlikteliği 2019 yılında bitirdiklerini söylediği öğrenildi.

Cinayetin, bu birliktelikten dünyaya gelen çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Olay

A.Ç. (27), Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde 16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçakla yaralayarak kaçmıştı.

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Duru, kurtarılamamıştı.

Polis, olayın ardından kaçan A.Ç'yi suç aleti bıçakla yakalamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Polislerin sabrını sınadı: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.