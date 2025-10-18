İzmir'de İmam Nikahlı Kadını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde, imam nikahlı birlikteliği sona eren kadını bıçaklayarak öldüren A.Ç. tutuklandı. Olayın, çocukların ihtiyaçları konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklandığı belirlendi.
İzmir'in Konak ilçesinde bir süre imam nikahlı birliktelik yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde 16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.Ç'nin, ifadesinde Gülben Duru ile imam nikahlı yaşadıkları birlikteliği 2019 yılında bitirdiklerini söylediği öğrenildi.
Cinayetin, bu birliktelikten dünyaya gelen çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.
Olay
A.Ç. (27), Yenişehir Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde 16 Ekim'de çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru'yu (27) bıçakla yaralayarak kaçmıştı.
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Duru, kurtarılamamıştı.
Polis, olayın ardından kaçan A.Ç'yi suç aleti bıçakla yakalamıştı.