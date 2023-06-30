İzmir'de İmam Nikahlı Eşini ve Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde imam nikahlı eşini ve kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde borç para nedeniyle çıkan tartışmanın cinayetin sebebi olduğu belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesinde imam nikahlı eşini ve kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde imam nikahlı eşi Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiğini, tartışmanın bu sebepten çıktığını anlattığı belirtildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Karanfil Mahallesi 1109 Sokak'ta yaşayan Fidan Bahçecioğlu'nun evine 11 yaşındaki oğullarını göstermek için gelen Y.K. ile Bahçecioğlu'nun kardeşi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Y.K. yanındaki tabancayla Bahçecioğlu ile kardeşine ateş edip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadın ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirlerken polis zanlıyı Bornova'da suç aletiyle birlikte yakaladı.