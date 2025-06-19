İzmir'de İlkokul Öğrencilerinden Yıl Sonu Tiyatro Gösterisi

İzmir'de İlkokul Öğrencilerinden Yıl Sonu Tiyatro Gösterisi
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Agahefendi İlkokulu'nda 115 öğrenci, tiyatro kulübü tarafından hazırlanan 'Otogaygaya' ve 'Çocukça Mizahlar ve Renkli Dünyalar' adlı oyunları sahneledi. Veliler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

İzmir'de ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu sahneye koydu.

Agahefendi İlkokulu'nun tiyatro kulübünce hazırlanan "Otogaygaya" ve "Çocukça Mizahlar ve Renkli Dünyalar" isimli oyunlar, okulda sahnelendi.

Tiyatro eğitmeni Hande Ümran Tunçer'in koordinasyonunda hazırlanan, 115 öğrencinin yer aldığı tiyatro etkinliğine veliler ilgi gösterdi.

Okul müdürü Ahmet Bulut, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Hande Ümran Tunçer ise sezon boyunca öğrencilerle yoğun ve eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, "Oyunculuk ve sahne tekniklerini çalıştırarak neyi, nasıl, nerede, ne zaman yapacakları konusunda deneyim kazanmalarını sağladık. Diksiyon, tonlama, beden dili, mimik ve duygu çalışmaları yaptık. Dönem sonunda başarılı bir şekilde oyunlarını sahnelediler." ifadelerini kullandı.

Okulun 3. sınıf öğrencilerinden Ravza Hira Fidan, iki tiyatro oyununda rol aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl iki oyunda birden rol almak çok heyecan vericiydi. Provalarda çok eğlendik, arkadaşlarımla birlikte sahnede olmak beni çok mutlu etti. Tiyatroyla hem eğleniyoruz hem de kendimizi ifade etmeyi öğreniyoruz. İzleyen herkesin yüzü güldü, bu da benim için en büyük ödül oldu." dedi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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