İzmir'de ilk ve ortaokul öğrencileri ara tatil öncesi son derse girdi

İzmir'de 779 bin 979 öğrenci ara tatil öncesi son derse katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 17-20 Nisan tarihlerini kapsayan ikinci ara tatil öncesi İzmir'deki 3 bin 321 okulda, 779 bin 979 öğrenci ve 54 bin 513 öğretmen son derslerini yaptı.

Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek ve eğitim öğretime 24 Nisan Pazartesi günü devam edilecek.

İzmir'de öğrencilerin tatil heyecanı yaşadığı okullardan Balçova Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nda da Okul Müdürü Makbule Taşkın, öğrenicilere iyi tatiller diledi.

9 günlük ara tatilin bugün başlayacağını belirten Taşkın, "Ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşmesi nedeniyle Sayın Bakanımızın talimatlarıyla 9 gün oldu. Çocuklarımıza bu dönem için ödev vermiyoruz. Dinlenmelerini, eğlenmelerini, sevdikleriyle birlikte vakit geçirmelerini öneriyoruz." dedi.