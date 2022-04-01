İzmir'de ilk teravih namazı kılındı

İZMİR (AA) - İzmir'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar başta Bilal Saygılı Camisi olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu.

Çok sayıda çocuk da aileleriyle camiye geldi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan tüm dünyaya barış getirmesi için dua etti.