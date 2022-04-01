İzmir'de ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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İzmir'de ilk teravih namazı kılındı

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir'de ilk teravih namazı kılındı

İzmir'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

İZMİR (AA) - İzmir'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar başta Bilal Saygılı Camisi olmak üzere şehirdeki camileri doldurdu.

Çok sayıda çocuk da aileleriyle camiye geldi.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan tüm dünyaya barış getirmesi için dua etti.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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