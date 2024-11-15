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İzmir'de İlaçlama Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan haşere ilaçlaması sonucu 1 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti, bazı apartman sakinleri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ilaçlama yapan firmanın 3 personeli gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda yapılan ilaçlama sonucu bir bebek yaşamını yitidi bazı apartman sakinleri ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlaçlamanın yapıldığı ve yanındaki iki apartman tahliye edilirken AFAD ekipleri havalandırma çalışmalarını sürdürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ise ilaçlamayı yapan firmanın 3 personeli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bir apartmanda yapılan haşere ilaçlalaması sonucu bazı apartman sakinlerinin ilaçlamadan etkilendiği ortaya çıktı. Perşembe günü 112 hattına yapılan ihbarla ortaya çıkan olayda 1 yaşında bir bebeğin öldüğü, bebeğin ailesinin ve bazı apartman sakinlerinin ise çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

İki apartman tahliye edildi

Olayın meydana geldiği apartmanda AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince bölgede havalandırma çalışmaları yapılırken iki apartman ise tahliye dildi.

İlaçlama yapan 3 kişi gözaltına alındı

Söz konusu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personelinin emniyet güçlerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Tahta kurusundan dolayı ilaçlama yapılmış

Mahale sakinleri ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Apartmanın en alt katında oturan Güven Uğurlu, "Pazartesi günü ilaçlama yapılmış ama bu olaylar bu sabah gerçekleşti. Dördüncü katta bulunan dairede tahta kurusundan dolayı ilaçlama yapılıyor. İlaçlamadan dolayı da bu zehirlenmeler oluyor. Ölen bebeğin ailesi üç gündür yok zaten. Dün akşam geliyorlar yatıyorlar, sabah kalktıklarında bu durum gerçekleşiyor. Biz de sıkıntı yok, bizim havalandırmamız kapalıydı. Bebeğin ailesi ve üst katta komşumuz hastanede. 6-7 saattir dışarıdayız" dedi.

Mahalle sakini Mesrure Yılmaz ise "Sabah kalktığımda pencereleri açtığım zaman ambulans ve polis arabası gördüm. Sonra içerden bir erkek çıkarıldığını gördüm. Herhalde evin beyiydi. Yüzü sap sarıydı, daha sonra da bütün gün polis arabaları burada nöbet tuttu. Evlerimizden iki saat önce çıkardırlar. Çünkü o ilaçlanan evi açmışlar" dedi.

İzmir Valiliği: Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir

Meydana gelen olaya ilişkin İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamda ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta bulunan bir apartmanda 12.11.2024 tarihinde apartman sakinlerince yaptırılan haşere ilaçlamasının ardından, 14.11.2024 günü 11: 30 sıralarında bazı vatandaşlarımızın ilaçlamadan etkilendiği, 112 ihbar hattına bildirilmiştir. Yapılan araştırmada, apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebeğin zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen; bir apartman sakininin tedavisine Alsancak Devlet Hastanesi'nde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası ve annesi tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Olayın yaşandığı apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli gözaltına alınmış, söz konusu apartman ile yandaki 2 apartman tahliye edilerek, tahliye edilen vatandaşlarımıza valiliğimizce geçici barınma imkanı sunulmuştur. Ayrıca AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekiplerince ilaçlama yapılan bölgede havalandırma çalışmalarına başlanmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat sürmektedir."

İzmir'de İlaçlama Sonrası Bebek Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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