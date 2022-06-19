Son dakika: İZMİR'DE İKİNCİ ORMAN YANGINI (4) - Haberler

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Son dakika: İZMİR'DE İKİNCİ ORMAN YANGINI (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: İZMİR'DE İKİNCİ ORMAN YANGINI (4)

Son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

(BİLGİLENDİRME)


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaburun İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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