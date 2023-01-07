İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Tire-Bayındır kara yolunun Hüseyin Ağa Köprüsü mevkisinde Aydın A. (52) yönetimindeki 35 UE 564 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sabri S'nin (30) kullandığı 35 YEZ 34 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 YEZ 34 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kazada yaralanan sürücüler ile 35 YEZ 34 plakalı otomobilde bulunan Aysel S. (26) ve Miraç S. (7), sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Aydın İzmir Güncel Haberler

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