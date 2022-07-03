Son dakika haber! İzmir'de iki orman yangını Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İZMİR'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Seferihisar'da çıkan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde saat 14.10 sıralarında ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 3 uçak ve 20 arazöz sevk edildi. Öte yandan, Muğla'nın Dalaman ilçesinden 1 yangın uçağının daha bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Seferihisar Beyler Barajı mevkisindeki yangın ise saat 14.20 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin Seferihisar'daki yangını büyük oranda kontrol altına aldığı belirtildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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