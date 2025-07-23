Velilerden Eğitim Hakkı Tepkisi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, tadilata girecek bir ortaokulun eğitim ve öğretimine Sabiha Gökçen İlkokulunda devam etmesine veliler tepki gösterdi.

Okul önünde toplanan veliler, ortaokulun kendi okullarıyla birleştirilmesi fikrine karşı çıktı.

Sabiha Gökçen İlkokulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Yasemin Atalay, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı boyunca Şehit Atilla Güneş İlkokulu'na ev sahipliği yaptıklarını, bu süreçte öğrencilerin kalabalık sınıflarda eğitim gördüğünü söyledi.

Atatürk Ortaokulu'ndaki tadilat gerekçesiyle aynı yükün bir kez daha Sabiha Gökçen İlkokulu'na yüklenmeye çalışıldığını aktaran Atalay, "Art arda 2 yıl boyunca başka okulların geçici olarak yönlendirilmesi, kendi öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim ortamına erişimini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Biz veliler olarak çocuklarımızın eğitim hakkının göz ardı edilmesine, eğitimde fırsat eşitliğinin bu şekilde ihlal edilmesine itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalay, yaşanan soruna başka bir çözüm yolu bulunmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.