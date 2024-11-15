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İzmir'de İki Kişinin Ölümüyle İlgili Dava Devam Ediyor

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İzmir'de meydana gelen sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişinin davasında, 42 kişinin yargılandığı duruşmanın ikinci celsesi sona erdi. Ara kararda iki sanık tahliye edilirken, 11 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği ve hem İZSU hem de GDZ Elektrik'ten toplam 42 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasının ikinci celsesi sona erdi. Mahkeme başkanı, savcı mütalaasının ardından ara kararı açıkladı. İki tuutklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını  kaybetmesine ilişkin davada ara karar çıktı. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik AŞ.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı ve İzmir 10. Ağırceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci celsesi, üç gün süren duruşmalar sonunda tamamlandı.

Sanıkların, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan" 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Savcı mütalaası

Duruşmanın ilk iki gününde sanıkların ifadelerinin alınması işlemi sona ererken tanık ifadeleri de alınmıştı. Tanık ifadelerinin ardından ise sanıkların ve sanık müdafilerinin mütalaaya ilişkin savunmaları dinlenildi.

Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını, yeni bir bilirkişi raporunun hazırlanmasını ve taşeron firma Demircan A.Ş. ile sanık Halit Özpelit arasındaki sözleşmede, Cenan Demircan'ın imzasının bulunduğunu, bu kişi hakkında dava açılıp yargılamaya dahil edilmesini talep etti.

Ara karar verildi

Duruşmanın son gününde ise mahkeme başkanı, iki kişinin ölümüne ilişkin ara kararı açıkladı.

Hakim, 13 tutuklu sanığın 11'inin tutukluluk halinin devamına,

Tutuklu sanıklar Ömer Karabilgin ve Barış Koç'un devlet memur sıfatları ve kamu görevlisi oldukları gerekçesiyle dosyaları tevhik edilmesine ve tahliye edilemlerine

Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında devlet memuru olmaları nedeniyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına,

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay'ın davaya katılma talebinin reddine,

Demircan A.Ş.'nin yetkilisi Cenan Demircan hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına,

6 Ocak'ta bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına ve o tarihe kadar delillerin karartılmaması ve gerekli önlemleirn alınması için AYKOME'ye yazı yazılmasına,

Yurtdışında olması nedeniyle dinlenemeyen tanığın olay mahallinde dinlenmesine,

Özge Ceren Deniz'in öldüğünde nereye bastığının tespiti için bilirkişi raporunun hazırlanmasına,

Tutuksuz sanıklardan Deniz Sural, Gürsel Arıcı, Tahsin Erdoğan, Abdülkadir Satık, Alper Doğan, Koray Arif hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışı yasağı konulmasına karar verildi.

Sanık yakınları tepki gösterdi

11 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devam edeceğinin açıklanmasının ardından sanık yakınlarından biri "Adalet istiyorum, adalet mülkün temelidir" diye bağırarak karara tepki gösterdi.

Duruşma salonunun sukunet ve nizamının bozulması nedeniyle mahkeme hakimi, tüm sanık yakınlarını salondan çıkardı. Salonda sadece basın mensaupları ve avukatların kalmasına izin verildi.

İzmir'de İki Kişinin Ölümüyle İlgili Dava Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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