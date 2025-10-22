İzmir'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Refik Şevket İnce Mahallesi 2166/4 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla açılan ateş sonucu C.C.A. (18), A.A. (19) ve B.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.