İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'de iki farklı noktada orman yangını

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor. Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın ise saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.