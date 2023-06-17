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İzmir'de iki ayrı noktada hortum paniği

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İzmir'de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü. Kentte sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, denizde de etkisini gösteriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında hortum meydana geldiği gözlendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumların, karaya yaklaşmadan yok olduğu öğrenildi.

İzmir'de iki ayrı noktada hortum paniği

İZMİR - İzmir'de sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili olurken, Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında iki ayrı hortum göründü.

Kentte sabahın ilk saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, denizde de etkisini gösteriyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Güzelbahçe ve Çeşme ilçesi açıklarında hortum meydana geldiği gözlendi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumların, karaya yaklaşmadan yok olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Güncel

Güzelbahçe Çeşme İzmir Güncel Haberler

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