İzmir'de ihbara giden polis ekibinin aracına "yorgun mermi" isabet etti
AA - Mustafa Güngör - Güncel
İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye 73 A 73329 plakalı ekip sevk edildi.
Ekibin aracının sokağa girdiğini gören 2 şüpheli, havaya ateş ederek motosikletle bölgeden kaçtı.
Zanlıları yakalamak için hareket eden ekip otosunun tavanına "yorgun mermi" isabet etti.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
AA / Mustafa Güngör - Güncel