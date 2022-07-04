İzmir'de 'ihaleye fesat' karıştıranlara operasyon (2)

OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişinin, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesinin incelendiği ve incelenen 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğu belirlendi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli arasında belediyede üst düzey yönetici konumundaki Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A, Mali Hizmetler Müdürü F.E.'nin de bulunduğu öğrenildi.