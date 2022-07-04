İzmir'de 'ihaleye fesat' karıştıranlara operasyon (2)
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OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişinin, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesinin incelendiği ve incelenen 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğu belirlendi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli arasında belediyede üst düzey yönetici konumundaki Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A, Mali Hizmetler Müdürü F.E.'nin de bulunduğu öğrenildi.BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİMenderes Belediyesi'nden, operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar imzasıyla yapılan açıklamada, "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Bu personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Sürecin takipçisi olacağız" denildi. Tolga TAHÇI/ İZMİR,