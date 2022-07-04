İzmir'de 'ihaleye fesat' karıştıranlara operasyon (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 'ihaleye fesat' karıştıranlara operasyon (2)

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de 'ihaleye fesat' karıştıranlara operasyon (2)

OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Menderes Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişinin, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesinin incelendiği ve incelenen 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğu belirlendi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli arasında belediyede üst düzey yönetici konumundaki Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A, Mali Hizmetler Müdürü F.E.'nin de bulunduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Menderes Belediyesi'nden, operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar imzasıyla yapılan açıklamada, "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Bu personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Sürecin takipçisi olacağız" denildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Cumhuriyet İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title