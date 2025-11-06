Haberler

İzmir'de İhaleye Fesat İddiasıyla 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

Güncelleme:
İzmir'de ihale fesadı suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir'de ihaleye fesat iddiasıyla yürütülüp, birleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

