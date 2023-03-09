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İzmir'de iddiaya göre karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

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İzmir'de iddiaya göre karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazı 74 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazı 74 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu.

Olay, dün öğlen saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, 74 yaşındaki Yırgal Hatayi'nin yakınları, yaşlı kadından bir süredir haber alamadıkları yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, sağlık ekipleri eşliğinde Hatayi'nin evine gitti. Hatayi'nin yaşadığı eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk  kontrolde, Hatayi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemede, Yırgal Hatayi'nin odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı öldüğü ileri sürüldü.

Yaşlı kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerini olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

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