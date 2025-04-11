İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirket için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça

İzmir'de İBB Protestoları: 19 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto eden 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüphelilerin yasadışı gösterilere katılarak güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İzmir'de izinsiz gösterilere katılan tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmaları protesto etmek gerekçesiyle, Bornova, Konak, Bayraklı ilçeleri ile Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerinin bulunduğu kampüs alanlarında yasa dışı toplanan, dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen dağılmayarak grubu provoke eden, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirmek suretiyle yolları kapattıkları tespit edilen ve bu nedenle yakalanarak, yürütülen 13 ayrı soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.

Şüphelilerin eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şüpheliler hakkında "Toplantıları ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etme", "Kamu görevlisine direnme", "Kamu görevlisini kasten yaralama", "Kasten yangın çıkarma ve izinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçlarından iddianame hazırlandığı, 19 şüpheli hakkında ayrıca kamu davası açıldığı kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.