İzmir'de Eğlence Mekanı İşletmecisi Tabanca İle Vuruldu

İZMİR'in Konak ilçesinde eğlence mekanı işletmecisi N.A.(38), husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından yakalanırken, N.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işletmecisi N.A. ile husumetli oldukları öne sürülen R.V.(43) ve M.T.A.(50), tartışma başladı. Gerginliği artması üzerine N.A., husumetlileri tarafından tabancayla vuruldu. Karın ve kasık bölgesinden vurulan N.A., kanlar içinde yere yığıldı. Bölgede devriye gezen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah seslerinin üzerine olay yerine gelirken, şüpheliler kaçtı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, bir kafeye girerek saklanmaya çalışan M.T.A. ile R.V.'yi yakaladı. R.V.'nin üst aramasında 24 santimetre bıçak çıktığı, M.T.A.'nın ise tabanca bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı N.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA