İzmir'de Eğlence Mekanı İşletmecisi Tabanca İle Vuruldu

İzmir'de Eğlence Mekanı İşletmecisi Tabanca İle Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Konak ilçesinde eğlence mekanı işletmecisi N.A.(38), husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde eğlence mekanı işletmecisi N.A.(38), husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından yakalanırken, N.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işletmecisi N.A. ile husumetli oldukları öne sürülen R.V.(43) ve M.T.A.(50), tartışma başladı. Gerginliği artması üzerine N.A., husumetlileri tarafından tabancayla vuruldu. Karın ve kasık bölgesinden vurulan N.A., kanlar içinde yere yığıldı. Bölgede devriye gezen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah seslerinin üzerine olay yerine gelirken, şüpheliler kaçtı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, bir kafeye girerek saklanmaya çalışan M.T.A. ile R.V.'yi yakaladı. R.V.'nin üst aramasında 24 santimetre bıçak çıktığı, M.T.A.'nın ise tabanca bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı N.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süleyman Soylu'dan '86 tane terörist kaldı' sözlerini eleştirenlere yanıt

Soylu'dan "86 tane terörist kaldı" sözlerini eleştirenlere yanıt
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?

Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı!
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.