İzmir'de Husumetli İki Grup Arasında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçaklı, silahlı ve sopalı kavgada 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker hayatını kaybetti, F.Ö. ve Ç.Ö. ise yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçaklı, silahlı ve sopalı kavgada 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker hayatını kaybetti, F.Ö. ve Ç.Ö. ise yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayraklı Gümüşpala Mahallesi 7302 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesiyle taraflar yanlarında bulunan bıçak, silah ve sopayla birbirine saldırdı. İki grup arasındaki kavgada tabancayla vurulan 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker çevredekiler tarafından otomobil ile özel bir hastaneye yetiştirilirken, tabancayla vurulan F.Ö. ve bıçaklanan Ç.Ö., ambulans ile Katip Çelebi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Teker hayatını kaybederken, F.Ö., ve Ç.Ö.'nün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği sokakta ve yarıların kaldırıldığı hastanede Çevik Kuvvet ekipleri ile Yunus timleri, emniyet tedbir aldı. Polis olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma başlattı.