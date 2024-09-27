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İzmir'de Husumet Tanesi Cinayet

İzmir'de Husumet Tanesi Cinayet
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Bornova'da, Hüseyin Esmer, husumetlisi F.O. tarafından sokakta tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Hüseyin Esmer (40), sokakta karşılaştığı husumetlisi F.O. (27) tarafından tabanca ile öldürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Ergene Mahallesi 540 Sokak'ta meydana geldi. F.O. ile husumetli olduğu Hüseyin Esmer, sokakta karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran F.O., Esmer'e doğrultup, 4 el ateş etti. Esmer, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esmer'in öldüğünü belirledi. F.O. gözaltına alındı. Hüseyin Esmer'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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